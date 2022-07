MONTEFORTE IRPINO. Il Comune ricorda la strage di Acqualonga

Un momento di preghiera per ricordare le vittime del tragico incidente di Acqualonga: è stato promosso dall’Amministrazione comunale di Monteforte Irpino, guidata dal sindaco Costantino Giordano per oggi pomeriggio, 28 luglio alle ore 18,30. L’incontro si svolgerà nel Giardino della

Memoria, ai piedi del viadotto che, nove anni fa, fu il teatro di una delle tragedie più gravi che abbia mai colpito la nostra provincia. All’evento, sono state invitate le autorità civili e religiose di Monteforte Irpino e di Pozzuoli per continuare quel gemellaggio di forza e supporto che si instaurò all’indomani della tragedia.