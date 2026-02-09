Meteo Irpinia: variabilità e possibili piogge nel pomeriggio di martedì 10 febbraio

L’Irpinia si prepara a una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili dopo il passaggio della perturbazione che ha interessato il territorio nelle ultime ore. Per martedì 10 febbraio 2026 è infatti atteso un quadro di spiccata variabilità, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata.

Durante le ore mattutine il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Con il passare delle ore la copertura nuvolosa tenderà ad intensificarsi, favorendo nel pomeriggio la possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, soprattutto nelle aree prossime ai principali rilievi montuosi del Partenio e dei Monti Picentini. Le piogge, invece, dovrebbero risultare meno probabili sull’Alta Irpinia e nella zona della Baronia.

Nelle prime ore del mattino non si escludono locali banchi di nebbia o riduzioni della visibilità nelle vallate interne, mentre sul fronte termico si prevedono temperature minime in lieve diminuzione e valori massimi stazionari o in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali.

La situazione resta dunque dinamica, con un tempo tipicamente variabile che potrebbe accompagnare l’intero territorio provinciale anche nei giorni successivi.