SANT’Oggi. Martedì 10 febbraio la chiesa ricorda santa Scolastica da Norcia, san José Sánchez del Río, …

Oggi 10 febbraio la chiesa ricorda santa Scolastica da Norcia, nacque a Norcia verso il 480, discendeva dall’antica famiglia senatoriale degli Anicii. Sua madre morì poco dopo aver partorito due gemelli: Benedetto e Scolastica. Il padre, che aveva dedicato grandi cure ai due bambini, fece voto di destinarla alla vita monastica. All’età di 12 anni venne mandata a Roma con suo fratello Benedetto per compiere gli studi classici, ma entrambi restarono profondamente turbati per la vita dissoluta che vi si conduceva. Benedetto per primo decise di ritirarsi in eremitaggio. Scolastica, rimasta unica erede del patrimonio della famiglia, rifiutando ogni attaccamento ai beni terreni, chiese al padre di potersi dedicare alla vita religiosa entrando in un monastero vicino a Norcia. Il padre, sebbene riluttante, acconsentì ricordandosi del voto che aveva fatto quando Scolastica era poco più che adolescente. Quando san Benedetto fondò l’abbazia di Montecassino, Scolastica, decise di seguirlo e fondò, ai piedi del monte, il monastero di Piumarola, a circa 7 km dall’abbazia del fratello, dove assieme alle consorelle seguì la regola di San Benedetto dando origine al ramo femminile dell’Ordine Benedettino. I due gemelli si incontravano una volta all’anno in una casa a metà strada tra i due monasteri. Nell’ultimo di questi incontri, avvenuto il 6 febbraio 547, poco prima della sua morte, Scolastica chiese al fratello di protrarre il colloquio spirituale fino al mattino seguente, ma Benedetto si oppose per non infrangere la regola. San Benedetto, che mai si era allontanato dalla sua cella durante la notte, si avviò alla porta, rifiutando di esaudire le preghiere della sorella. Allora Scolastica si raccolse qualche minuto in preghiera implorando il Signore di non far partire il fratello e scoppiò in un pianto dirotto. Quando Benedetto infilò la porta per uscire dovette rinunciare perché infuriava una tempesta. Benedetto, che vi riconobbe un miracolo, a rimanere con lei conversando tutta la notte. Benedetto ebbe notizia della morte della sorella, avvenuta tre giorni dopo il loro ultimo incontro, da un segno divino, vide l’anima della sorella salire in cielo sotto forma di una bianca colomba. Morì a Piumarola il 10 febbraio 547; patrona dell’ordine delle monache benedettine.

10 febbraio: san José Sánchez del Río, nacque il 6 febbraio 1913 a Sahuayo (Messico). Frequenta la scuola nella sua città natale e successivamente a Guadalajara. A poco più di 10 anni già svolge un apostolato spicciolo in mezzo ai suoi compagni, insegnando loro a pregare e accompagnandoli in chiesa per l’adorazione eucaristica. In Messico, in quel periodo governava il presidente Plutarco Elías Calles, a capo di un governo massonico e socialista, sostenitore di leggi anticattoliche e laiciste. La persecuzione ai danni della Chiesa messicana fu feroce, l’obiettivo era quello di annientarla: scuole cattoliche e seminari chiusi, sacerdoti sottoposti all’autorità civile, preti stranieri espulsi. La popolazione non poteva sfuggire alla scelta, o rinunciare alla fede o perdere il lavoro. Di fronte a tutto ciò si sollevò un’insurrezione, composta da contadini, operai, studenti, che difese il proprio Credo e per farlo fu costretto ad impugnare le armi. Ecco, dunque, formarsi l’esercito dei Cristeros, sostenitori del Regno sociale di Nostro Signore Gesù Cristo. «Viva Cristo Re» il loro grido di battaglia. José, che aveva solo 13 anni, il 6 febbraio 1928 impugna con orgoglio lo stendardo mariano il giorno della cruenta battaglia di Cotija. Ha supplicato la madre di non essere lasciato a guardare, ottenuto il consenso, si prepara ad affrontare anche la morte: tutto per Cristo. Diventa così la mascotte dei Cristeros, che lo chiamano Tarcisius come il santo adolescente di Roma, che subì il martirio mentre portava l’Eucaristia ai cristiani in carcere. Durante la violenta battaglia, del 25 gennaio 1928, il cavallo del suo generale viene ucciso e José gli cede il suo così da permettergli di ritirarsi, perché, dice: «la vostra vita è più utile della mia». I cristeros, a corto di munizioni, tentano di coprire la ritirata, ma alla fine l’esercito federale riesce a catturare diversi prigionieri, tra cui il piccolo José, che finisce prigioniero nella chiesa del suo paese, Sahuayo, profanata dai soldati federali e trasformata in un pollaio. Vedendo un tale sacrilegio, José non trattiene la rabbia e tira il collo a qualche gallinaceo, ma il gesto provoca una tragica rappresaglia. Alcuni soldati lo picchiano, lo torturano, ma non lo piegano, anzi egli urla il grido di battaglia: «Viva Cristo Re». L’8 febbraio è costretto ad assistere, all’impiccagione di Lázaro, un altro ragazzo che era stato imprigionato insieme a lui. Il corpo del giovane, ritenuto morto, viene trascinato nel vicino cimitero, dove è abbandonato; però si tratta di morte apparente, infatti Lázaro si riprende e fugge via. La sopportazione di José, che nessuna sofferenza è in grado di piegare, diventa una questione da risolvere al più presto per i persecutori. Gli aguzzini cercano di fargli rinnegare la fede promettendogli, oltre alla libertà anche del denaro, una brillante carriera militare, persino un espatrio negli Stati Uniti d’America. Ma la sua risposta è una sola: «Viva Cristo Re, viva la Madonna di Guadalupe». I persecutori trovano un’alternativa: chiedere un riscatto ai genitori, ma José li convince a non pagare, o accettare di essere mandato all’accademia militare; ma José rifiutò entrambe le proposte e rimase in prigione. Nel frattempo continuarono le torture, i soldati sfogano su di lui tutta la loro ferocia, spellandogli lentamente le piante dei piedi, facendolo camminare sul sale e trascinandolo senza scarpe su una strada selciata, fino al cimitero. Josè, spintonato come Gesù sulla strada del calvario, continua a gridare la sua fede. Giunti al cimitero e posto davanti la fossa in cui sarebbe stato sepolto, prima di sparargli, gli chiedono un’ultima volta se vuole rinnegare la sua fede. Al suo ennesimo rifiuto, lo pugnalano, non mortalmente, e gli fu chiesto di nuovo, di rinnegare la sua fede, ma José ad ogni ferita gridava «Viva Cristo Re». Vorrebbero finirlo a pugnalate, ma il capitano, innervosito da quelle grida, estrae la pistola e gli spara. José ormai agonizzante riesce a tracciare una croce sul terreno con il suo sangue. Morì il 10 febbraio 1928.