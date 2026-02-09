Avvistamento sospetto a Capaccio Paestum: segnalato un possibile alligatore nel canale Laura Nuova

Momenti di apprensione nel territorio di Capaccio Paestum, nel Salernitano, dove nelle ultime ore è stata segnalata la presenza di un presunto alligatore nelle acque del canale consortile Laura Nuova. L’avvistamento, documentato da una fotografia scattata da un imprenditore della zona e successivamente diffusa sui social, ha fatto scattare immediatamente le verifiche delle autorità competenti.

La segnalazione è stata trasmessa alla Polizia Municipale, che ha attivato il protocollo di sicurezza coinvolgendo diversi enti: Consorzio di Bonifica, guardie ecozoofile, volontari dei vigili del fuoco in congedo, associazioni ambientaliste e il WWF. L’area è stata sottoposta a monitoraggio continuo, con pattugliamenti a terra e sorvoli mediante droni, mentre in alcuni punti del canale sono state posizionate esche per favorire un eventuale recupero dell’animale.

Il comandante della Polizia Municipale ha invitato la popolazione a mantenere la massima prudenza e a non avvicinarsi alla zona interessata fino al completamento delle operazioni di controllo. Al momento non è stata ancora accertata con certezza la natura dell’animale immortalato nello scatto: tra le ipotesi al vaglio vi sono quella di un rettile effettivamente presente, forse detenuto illegalmente e poi abbandonato, ma anche quella di un possibile oggetto o giocattolo galleggiante, considerato che alcuni esperti ritengono l’immagine non del tutto chiara.

La situazione resta dunque in fase di verifica. Nel frattempo, la Regione Campania e gli esperti dell’Università di Salerno stanno collaborando per accertare l’attendibilità dell’avvistamento e stabilire eventuali ulteriori misure di sicurezza, mentre le operazioni di perlustrazione proseguono fino a quando non sarà chiarita definitivamente la presenza o meno dell’animale.