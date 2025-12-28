Meteo Irpinia, alta pressione protagonista: lunedì 29 dicembre tempo stabile e soleggiato

Il bollettino meteorologico emesso nella serata di domenica 28 dicembre 2025 alle ore 22:55 conferma una situazione atmosferica improntata alla stabilità su tutta l’Irpinia. Il territorio è infatti interessato da un campo di alta pressione, destinato a garantire anche per la giornata di domani condizioni di bel tempo diffuse.

Per lunedì 29 dicembre 2025 sono attese schiarite ampie e cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Solo in serata è prevista la formazione di locali annuvolamenti, senza fenomeni associati.

Sul fronte delle temperature, le minime faranno registrare un lieve aumento, in particolare sull’area dell’Avellinese, mentre le massime si manterranno stazionarie o in leggero calo, in un contesto comunque tipicamente invernale.

I venti soffieranno deboli o moderati, inizialmente dai quadranti nord-orientali, con una rotazione verso sud nelle ore serali.

In sintesi, una giornata caratterizzata da tempo stabile e condizioni favorevoli, ideale per le attività all’aperto nelle ore centrali, con un clima che resterà asciutto e generalmente mite per il periodo.