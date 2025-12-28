Capodanno a Napoli 2026: quattro giorni di musica, spettacoli e festa in tutta la città

NAPOLI – Napoli si prepara a salutare il nuovo anno con un grande cartellone di eventi diffusi che, dal 29 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, trasformeranno la città in un palcoscenico a cielo aperto. Quattro giorni di musica, live show e iniziative culturali per celebrare il Capodanno all’insegna dell’energia, dell’inclusione e della tradizione musicale partenopea.

Il programma di “Capodanno a Napoli 2026” si apre lunedì 29 dicembre con Neapolitan Power – Dalle origini al futuro, in scena al PalaVesuvio di Ponticelli a partire dalle ore 20. Un viaggio nella storia della musica napoletana con l’Ensemble Parthenope, il Pietro Santangelo Quintet e una speciale session che vedrà protagonisti artisti come Eugenio Bennato, Tony Esposito, Teresa De Sio, Raiz e molti altri, sotto la direzione di Ernesto Nobili.

Martedì 30 dicembre spazio ai giovani e alla scena urban con la finale di “Urban Generation – Napoli 2025” all’Alcott Arena. Artisti emergenti, battle live e ospiti speciali animeranno una serata dedicata alle nuove voci della città, con una giuria d’eccezione composta da Luchè, Coco e Lele Blade.

Il cuore della festa sarà martedì 31 dicembre, con il tradizionale concertone di Capodanno in Piazza del Plebiscito, al via dalle ore 20. Sul palco saliranno Elodie, Serena Brancale, Gigi Finizio, LDA, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Daniele Decibel Bellini. A condurre la serata Peppe Iodice e Francesco Mastrandrea, con la direzione artistica di Gianni Simioli.

Nella notte di San Silvestro, a partire dalle ore 22, Piazza Municipio e Rotonda Diaz diventeranno grandi discoteche all’aperto, con dj set e performance che spazieranno tra elettronica, dance, funk e pop. A Rotonda Diaz si esibiranno artisti internazionali come Kenny Dope Gonzalez e Dj Spen, mentre a Piazza Municipio spazio ai giovani dj e agli eventi speciali con Claudio Cecchetto e Gigi Soriani.

Alle 2:15 del 1° gennaio, lo sguardo si alzerà al cielo per il grande spettacolo pirotecnico sul mare, con fuochi d’artificio lanciati dall’area di Castel dell’Ovo, uno dei momenti più attesi e suggestivi dell’intera rassegna.

Il nuovo anno si aprirà giovedì 1° gennaio con la quarta edizione di “That’s Napoli Live Show” in Piazza Municipio alle ore 12, ideato e diretto da Carlo Morelli. Nel pomeriggio, dalle ore 17, spazio alla musica con il dj set “Alza il volume, è 2026”, che accompagnerà napoletani e turisti nel primo pomeriggio dell’anno nuovo.

Grande attenzione anche alla mobilità e alla sicurezza: metro Linea 1 e funicolari Centrale e Chiaia saranno attive no stop, così come diversi parcheggi cittadini. Con ordinanza sindacale, il 31 dicembre sarà vietata la vendita e il possesso di bottiglie, lattine, contenitori per bevande e fuochi artificiali, per garantire una festa sicura e responsabile.

Tutti i dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Napoli:

www.comune.napoli.it/capodanno-2026

Napoli è pronta a vivere un Capodanno lungo quattro giorni, dove musica, tradizione e futuro si incontrano per accogliere il 2026 nel segno della festa e della condivisione.