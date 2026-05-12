Cimitile, arriva la prima “Sagra della Patata”: due serate tra gusto, musica e tradizione

CIMITILE – Tutto pronto per la prima edizione della “Sagra della Patata”, l’evento gastronomico organizzato dal Comitato Festa San Felice 2026 che animerà Piazza Conte Filo della Torre nelle serate del 23 e 24 maggio.

Due appuntamenti dedicati ai sapori della tradizione con un ricco menù a base di patate e specialità tipiche che promettono di richiamare visitatori da tutto il territorio.

Nel corso della manifestazione sarà possibile degustare numerose specialità gastronomiche, tra cui pasta patate e provola, patate al forno, parmigiana di patate, panino salsiccia e patate, crocchè artigianale e immancabili patatine fritte. Spazio anche ai dolci con la “graffa calda” di zio Savino.

Le serate saranno accompagnate da musica folkloristica, intrattenimento e animazione dedicata ai bambini, trasformando la piazza in un luogo di aggregazione e convivialità per famiglie e giovani.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni popolari e creare momenti di socialità nel cuore della comunità di Cimitile, puntando su prodotti semplici ma amatissimi della cucina campana.

L’appuntamento è quindi per il 23 e 24 maggio in Piazza Conte Filo della Torre per due serate all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento.