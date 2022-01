MARZANO DI NOLA. Gli alunni dell’Alberghiero scioperano per la chiusura dei laboratori

Gli studenti dell’Alberghiero hanno scioperato in massa e da Marzano si sono diretti presso la presidenza a Lauro.

Accompagnati da una delegazione di genitori per la chiusura dei laboratori di cucina deciso dalla Dirigente per il rischio contagi.

La preside non era in sede e c’è stato un confronto acceso con la vicepreside la quale ha invitato i ragazzi a rientrare a scuola al più presto in vista anche degli scrutini, ma nulla di fatto per le lezioni tecnico pratiche.

