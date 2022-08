Marzano di Nola (AV). Processione di Maria Santissima dell’Abbondanza. Video e Foto

Si è svolta stasera a Marzano di Nola la processione di Maria Santissima dell’Abbondanza tutta vestita d’oro. La Statua della Madonna è uscita dalla chiesa di San Trifone ove era stata collocata sabato scorso. Come da tradizione la processione si svolge in quattro giorni: l’ ultimo sabato di luglio Maria Santissima dell’Abbondanza esce dal suo Santuario, preceduta da Sant’Antonio e Sant’Andrea, per strada le va incontro San Trifone. Il lunedì successivo Maria Santissima dell’Abbondanza viene portata per alcune strade del paese, il martedì la processione esce a mezzogiorno e vi partecipano i devoti provenienti da San Giuseppe Vesuviano. Il martedì poi alle 23 si tiene la svestizione ossia vengono tolti gli ex voti d’ oro che ricoprono la statua. Il mercoledì Maria Santissima dell’Abbondanza fa rientro nel Santuario omonimo. Presenti alla processione due bande musicali, le autorità ecclesiastiche, civili e militari oltre gli appartenenti alle varie associazioni ed i fedeli. (L. Carullo) Foto e video