MANOCALZATI (AV). Appuntamento con la musica con l’omaggio al compositore Alexander Scriabin in occasione del 150° dalla nascita.

Il recital del pianista internazionale Valerio premuroso offrirà l’ascolto di 2 Mazurche, 3 Poemi ed una sonata del compositore russo, nato e morto a Mosca, fortemente influenzato nel primo periodo da Chopin sia nello stile compositivo che nelle forme musicali utilizzate.

Al di là della sua prima fase compositiva, le sue opere sono fortemente originali ed impiegano armonie e tessiture molto inusuali: influenzato dalla sinestesia, associava i colori con i vari toni armonici della sua scala atonale, ed è considerato il più grande compositore simbolista russo.

VALERIO PREMUROSO, pianista milanese, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio “G. Verdi” della sua città diplomandosi a pieni voti. Ha seguito corsi di studio con Carlo Bruno, Sergio Lattes, Carlo Pestalozza e Martha Del Vecchio. Ha studiato composizione con Renato Dionisi e Adriano Guarnieri. Svolge intensa attività concertistica, invitato in tutta Italia da prestigiosi enti ed associazioni musicali e all’estero, Svizzera, Spagna, Francia, Romania, Macedonia, Slovenia, Portogallo, Germania, Turchia, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Belgio, Venezuela, Brasile ed Estremo Oriente. Con il patrocinio del National Music Council of China ha tenuto una serie di concerti nei teatri di Taipei, Kao-Hsiung Takao e nelle principali città di Taiwan. Invitato in Venezuela dal Consejo Nacional de Cultura, ha inaugurato il Concorso pianistico latino- americano “F. Chopin” con una serie di concerti a Caracas e in diverse città del Paese, registrando anche per la Radio Nacional.

Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano per i concerti pubblici e per registrazioni radio televisive e con numerose altre emittenti. Solista con numerose orchestre sinfoniche, ha collaborato, tra gli altri, con il compianto violoncellista Arturo Bonucci e spesso con cantanti lirici sia nel repertorio di tradizione d’opera che liederistico.

Insegna Pianoforte Principale nei Conservatori ininterrottamente dal 1984.

