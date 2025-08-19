Quadrelle in festa: il grazie del sindaco Simone Rozza. Tre giorni di musica, colori e tradizione per San Giovanni Battista

QUADRELLE — «Un sentito grazie a tutti voi». Con queste parole il sindaco Simone Rozza ha voluto ringraziare il Comitato Festa e l’intera comunità per la riuscitissima celebrazione in onore di San Giovanni Battista.

Tre giorni intensi, pieni di musica, spettacoli e devozione, che hanno coinvolto non solo i cittadini di Quadrelle, ma anche tanti visitatori arrivati dai paesi vicini.

«Il lavoro instancabile del Comitato ,ha sottolineato il primo cittadino ,ci ha regalato momenti di gioia, spensieratezza e convivialità. La festa patronale non è solo religione, è anche identità, legami e tradizione».

Rozza non ha dimenticato nessuno nei suoi ringraziamenti: dalla Polizia Municipale alla Protezione Civile di Baiano, dagli operatori del 118 all’ufficio tecnico comunale, fino agli sponsor, i volontari e naturalmente il parroco don Dario.

«Ci rivediamo l’anno prossimo, con nuove sorprese e la stessa voglia di stare insieme», ha concluso il sindaco, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a tenere vive le tradizioni che uniscono la comunità.