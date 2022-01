M5S, Iovino: “Esami e sedute di laurea a distanza, decisione di buonsenso da adottare al più presto”

“Esami e sedute di laurea potranno essere svolti con modalità a distanza in tutti gli Atenei nei quali, a seguito del sensibile incremento dei contagi, non sarà possibile garantire la presenza. Una scelta di buonsenso quella del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, Messa, che va adottata al più presto in una fase emergenziale nella quale il contrasto al Covid resta la priorità assoluta. Saranno adottate tutte le possibili procedure tese garantire la massima trasparenza e l’assoluta equità di trattamento per tutti gli studenti, Una scelta necessaria, giunta anche a epilogo di un confronto con le associazioni studentesche, con cui sono in costante contatto”. Lo annuncia il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

“In questa fase – sottolinea Iovino – è necessario prendere in esame la proposta, per la quale mi batto da tempo, di istituzionalizzare la didattica mista, con lezioni che ciascuno studente potrà riascoltare in qualunque momento, collegandosi alle piattaforme delle università di appartenenza. Una soluzione che ad oggi consentirebbe di coinvolgere nelle attività didattiche anche gli studenti positivi o in quarantena, ma che in futuro consentirebbe a tutti di poter coniugare altre attività formative o lavorative con il percorso universitario”.

