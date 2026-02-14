Sperone, tornano alla venerazione dei fedeli le statue di Sant’Elia Profeta e Sant’Eliseo

SPERONE (AV) – Un momento di profonda devozione e identità comunitaria attende i fedeli della Parrocchia di Sant’Elia Profeta. Dopo un accurato restauro conservativo, le sacre statue dei Santi Patroni Sant’Elia Profeta e Sant’Eliseo saranno nuovamente esposte alla venerazione della comunità.

L’intervento, eseguito dal Centro Restauro Vassallo di Montecorvino Rovella (SA), ha restituito splendore e dignità artistica ai simulacri, custoditi da generazioni come simbolo di fede e tradizione.

La presentazione ufficiale del restauro avverrà martedì 17 febbraio 2026, al termine della Santa Messa delle ore 18:00, che segnerà anche l’inizio del Triduo in preparazione alle celebrazioni patronali.

Si tratta di un evento significativo per l’intera comunità: un segno tangibile di fede, memoria storica e appartenenza che torna a risplendere nella vita parrocchiale.

La cerimonia si svolgerà presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Elia Profeta e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il parroco don Reinaldo, insieme al Comitato Festa, rivolge un caloroso invito ai fedeli e a quanti desiderano condividere questo momento di spiritualità e tradizione.