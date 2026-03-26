Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri vincenti del 26 marzo 2026

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Di seguito tutte le combinazioni vincenti del concorso di giovedì 26 marzo 2026, insieme alle quote e ai numeri ritardatari.
Lotto, i numeri del 26 marzo 2026
Ecco i numeri del Lotto dell’ultima estrazione, quella del 26 marzo 2026:
• Bari: 69 – 58 – 26 – 5 – 22
• Cagliari: 59 – 33 – 73 – 2 – 69
• Firenze: 44 – 49 – 83 – 75 – 50
• Genova: 35 – 77 – 61 – 40 – 86
• Milano: 48 – 52 – 12 – 19 – 62
• Napoli: 60 – 21 – 47 – 15 – 58
• Palermo: 16 – 27 – 28 – 83 – 25
• Roma: 35 – 19 – 85 – 81 – 24
• Torino: 29 – 44 – 15 – 70 – 31
• Venezia: 69 – 20 – 48 – 55 – 2
• Nazionale: 56 – 61 – 40 – 27 – 81
10eLotto del 26 marzo
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 26 marzo sono:
16 – 19 – 20 – 21 – 26 – 27 – 29 – 33 – 35 – 44 – 48 – 49 – 52 – 58 – 59 – 60 – 69 – 73 – 77 – 83
Numero oro: 69
Doppio oro: 69, 58
Extra: 2 – 5 – 12 – 15 – 22 – 28 – 40 – 47 – 50 – 55 – 61 – 70 – 75 – 81 – 85
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Questi sono i numeri del Superenalotto estratti il 26 marzo 2026:
La combinazione vincente è: 24 – 26 – 39 – 69 – 77 – 80
Il numero Jolly è: 82
Il numero Superstar è: 3
Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-03-2026: 139.800.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 27-03-2026: 140.500.000 euro
SuperEnalotto, le quote
Le quote del concorso SuperEnalotto / SuperStar di oggi concorso numero 49 di giovedì 26 marzo 2026
SUPERENALOTTO
punti 6 0 € 0,00
punti 5+1 0 € 0,00
punti 5 0 € 0,00
punti 4 377 € 636,38
punti 3 18.278 € 33,00
punti 2 298.883 € 5,85
SUPERSTAR
6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00
5 stella 0 € 0,00
4 stella 2 € 63.638,00
3 stella 114 € 3.300,00
2 stella 1.831 € 100,00
1 stella 12.464 € 10,00
0 stella 28.227 € 5,00
I ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 27 marzo 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
• Bari 41 (manca da 94 estrazioni)
• Nazionale 22 (manca da 86 estrazioni)
• Firenze 47 (manca da 84 estrazioni)
• Milano 45 (manca da 84 estrazioni)
• Nazionale 42 (manca da 80 estrazioni)
• Napoli 40 (manca da 79 estrazioni)
• Nazionale 87 (manca da 77 estrazioni)
• Roma 80 (manca da 77 estrazioni)
• Bari 11 (manca da 77 estrazioni)
• Palermo 46 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo:
• Bari 41 (manca da 94 estrazioni) – 11 (da 77) – 67 (da 67)
• Cagliari 41 (manca da 72 estrazioni) – 26 (da 66) – 72 (da 55)
• Firenze 47 (manca da 84 estrazioni) – 90 (da 74) – 33 (da 55)
• Genova 70 (manca da 72 estrazioni) – 28 (da 66) – 66 e 2 (da 54)
• Milano 45 (manca da 84 estrazioni) – 85 (da 70) – 20 (da 66)
• Napoli 40 (manca da 79 estrazioni) – 28 (da 74) – 22 (da 63)
• Palermo 46 (manca da 76 estrazioni) – 45 (da 73) – 27 (da 62)
• Roma 80 (manca da 77 estrazioni) – 17 (da 57) – 63 (da 54)
• Torino 65 (manca da 57 estrazioni) – 49 (da 56) – 46 (da 54)
• Venezia 65 (manca da 65 estrazioni) – 75 e 59 (da 64) – 32 (da 59)
• Nazionale 22 (manca da 86 estrazioni) – 42 (da 80) – 87 (da 77)
I ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
70 (da 65) – 59 (da 64) – 28 (da 53) – 38 (da 50) – 82 (da 43)