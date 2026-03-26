Mugnano del Cardinale, si spacca la minoranza: nasce il nuovo gruppo “Mugnano Libera”

Nuovi equilibri politici a Mugnano del Cardinale, dove si registra una frattura all’interno della minoranza consiliare. Si è infatti consumata la scissione dal gruppo “Nuova Alleanza Popolare”, con la nascita di una nuova formazione denominata “Mugnano Libera”.

I consiglieri interessati hanno formalizzato la loro posizione attraverso la presentazione di un documento ufficiale, nel quale dichiarano di non riconoscersi più nel gruppo di provenienza, sancendo così la separazione politica.

Il nuovo gruppo “Mugnano Libera” è formato dai consiglieri Felice D’Apolito e Antonella Napolitano, che da questo momento opereranno come realtà autonoma all’interno del consiglio comunale.

Una scelta che ridisegna gli assetti della minoranza, che da questo momento risulta articolata in due gruppi distinti. Da un lato resta “Nuova Alleanza Popolare”, dall’altro prende forma “Mugnano Libera”.

La decisione segna un passaggio significativo nella dinamica politica locale, evidenziando divergenze interne che hanno portato alla rottura. Resta ora da comprendere quali saranno le conseguenze sul piano amministrativo e sui futuri equilibri consiliari.

La nascita di “Mugnano Libera” apre infatti una nuova fase nel confronto politico cittadino, con possibili ripercussioni sulle attività e sulle strategie della minoranza.