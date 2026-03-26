Italia, missione compiuta: 2-0 all’Irlanda del Nord e finale playoff in tasca

Tonali illumina, Kean chiude: gli azzurri ritrovano concretezza e si giocano tutto contro la Bosnia

L’Italia risponde presente e si prende la finale dei playoff Mondiali. A Bergamo gli azzurri superano 2-0 l’Irlanda del Nord al termine di una gara non semplice, sbloccata nella ripresa dopo un primo tempo di dominio senza incisività. A decidere sono Tonali e Kean, protagonisti nel momento più delicato, quando servivano qualità e freddezza per scacciare le paure.

L’approccio alla gara è quello giusto sul piano del possesso, ma manca qualcosa negli ultimi metri. L’Italia tiene il pallino del gioco, muove bene il pallone ma fatica a trovare spazi contro una squadra chiusa e ordinata. Le occasioni arrivano soprattutto da situazioni sporche, tra tiri-cross e palle inattive, senza però riuscire a concretizzare. L’Irlanda del Nord si limita a difendersi, senza mai impensierire Donnarumma.

La svolta arriva nella ripresa. Dopo una grande occasione mancata, è Tonali a prendersi la responsabilità: destro dal limite, preciso e potente, che rompe l’equilibrio e libera la tensione accumulata. Da lì cambia l’inerzia, anche se l’Italia continua a non gestire con totale serenità il vantaggio.

L’ingresso di Pio Esposito porta energia e movimento, dando nuove soluzioni all’attacco azzurro. Gli spazi aumentano e nel finale arriva il colpo decisivo: ancora Tonali protagonista, stavolta in versione assist-man, serve Kean che controlla, si accentra e lascia partire un diagonale che chiude definitivamente la partita.

Finisce 2-0, con l’Italia che centra l’obiettivo e si guadagna la possibilità di tornare ai Mondiali. Ora resta l’ultimo passo, il più importante: la sfida contro la Bosnia, novanta minuti per cancellare definitivamente gli incubi e tornare dove questa Nazionale vuole stare.

Il tabellino

ITALIA – IRLANDA DEL NORD 2-0

Marcatori: Tonali 56’, Kean 80’

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (63’ Gatti), Calafiori; Politano (83’ Palestra), Barella, Locatelli, Tonali (83’ Pisilli), Dimarco; Kean (88’ Raspadori), Retegui (63’ Pio Esposito).

Ct: Gattuso

IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin (69’ Smyth), S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer (79’ Reid); Price; Donley (79’ Magennis).

Ct: O’Neill

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Ammoniti: Bastoni

Espulsi: nessuno