Libera Avellino – Premio all’impegno quotidiano “Pasquale Campanello” – VIII edizione

Il giorno 12 febbraio alle ore 18.00 si terrà l’VIII edizione del “Premio all’impegno quotidiano – Pasquale Campanello”, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso F. Tedesco Piazza 52/53, Avellino.

Saranno premiati: Maria Antonietta Troncone, già Procuratore della Repubblica di Napoli Nord; Enrico Fontana, Responsabile nazionale dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente; Nui ra’ Ferrovia APS, associazione che promuove azioni culturali e sociali nel quartiere della Ferrovia; l’Istituto Comprensivo Statale “San Tommaso F. Tedesco”, per il suo costante impegno educativo.

Le motivazioni saranno presentate durante l’evento.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per fare memoria della figura di Pasquale Campanello e soprattutto per raccontare come il suo esempio continui a vivere ancora oggi. La memoria non è solo commemorazione ma impegno quotidiano e responsabilità collettiva. Come sempre, il Premio vuole solamente dare risalto a quelle figure che, quotidianamente, provare a migliorare ciò che li circonda.