Postmat a singhiozzo all’Ufficio Postale di Sperone: disagi e proteste nel Baianese

In un’epoca dominata da digitalizzazione e innovazione tecnologica, nel Baianese si registra un caso che appare quantomeno anacronistico. Presso l’Ufficio Postale di Sperone, il Postmat – strumento essenziale per l’accesso ai servizi bancari di base – continua a funzionare in maniera irregolare, “a singhiozzo”, generando disagi e malcontento tra i cittadini.

A sollevare la questione è il dottor Salvatore Alaia, già due volte sindaco del comune irpino e attivista impegnato nella tutela dei diritti dei cittadini. Secondo Alaia, il malfunzionamento del Postmat rappresenta l’ennesima dimostrazione delle gravi inefficienze di Poste Italiane, che finirebbero per penalizzare soprattutto le aree interne e i piccoli centri.

Il servizio discontinuo del Postmat, oltre a limitare l’accesso a operazioni essenziali come prelievi e pagamenti, crea uno stato di ansia e incertezza tra gli utenti, molti dei quali anziani o privi di alternative digitali. Una situazione che, secondo le segnalazioni, va avanti da tempo senza soluzioni definitive.

Il quadro si aggrava ulteriormente se si considera lo stato di degrado strutturale dell’ufficio postale: carenze nella manutenzione della porta d’ingresso, dei gradini e dell’area antistante l’edificio vengono indicate come ulteriori segnali di trascuratezza. Per Alaia, tutto ciò evidenzierebbe una mancanza di rispetto e di attenzione da parte della Direzione provinciale di Avellino nei confronti dei cittadini del Baianese.

Una critica che si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà che il territorio continua a subire: dalla sanità ai servizi sociali, dai trasporti alla gestione delle risorse idriche, fino alla tutela dell’ambiente e al comparto agricolo. Disservizi che, secondo il denunciante, contribuiscono a relegare il Baianese in una posizione marginale, nell’indifferenza delle istituzioni locali.

Va tuttavia sottolineato – come precisato dallo stesso Alaia – l’impegno del Direttore dell’Ufficio Postale di Sperone, che in più occasioni avrebbe sollecitato la Direzione provinciale affinché venissero adottati i necessari provvedimenti per il ripristino dei servizi e il miglioramento delle condizioni strutturali.

Resta ora da capire se alle segnalazioni e alle denunce seguiranno interventi concreti, capaci di restituire ai cittadini servizi efficienti e il rispetto che un territorio ha diritto di pretendere.