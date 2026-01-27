Il ristorante didattico dell’Istituto Paritario G. Galilei indirizzo Alberghiero di Nola: quando la formazione diventa realtà

Il ristorante didattico dell’Istituto G. Galilei aprirà le sue porte venerdì 30 gennaio alle ore 12:30, dando vita a un’esperienza formativa concreta in cui studio, professionalità e passione si fondono in un contesto reale di lavoro.

Protagonisti saranno gli studenti dell’istituto, chiamati a gestire ogni fase dell’evento: dalla realizzazione degli inviti alla definizione del menu, dalla cura della mise en place fino alla preparazione dei piatti e all’accoglienza degli ospiti. Un’esperienza completa che permette ai ragazzi di mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso scolastico.

Gli studenti dell’indirizzo Enogastronomia saranno guidati dai docenti Paolo Barrale, Mario Siano e Giovanni Toscano.

Per l’indirizzo Sala e Vendita, il lavoro sarà seguito dai professori Giuseppe Simonetti e Antonio Scafuro.

Per l’indirizzo di Accoglienza Turistica, i docenti coinvolti saranno Raffaela Esposito e Pierluigi Pesapane.

I docenti dell’Istituto Galilei saranno presenti per supportare e accompagnare i ragazzi in questa importante occasione di crescita, rendendo il ristorante didattico un vero laboratorio di apprendimento attivo.

L’iniziativa non rappresenta un evento isolato: il ristorante didattico avrà infatti una cadenza mensile, diventando un appuntamento stabile nel percorso formativo degli studenti. Un progetto che rafforza il legame tra scuola e mondo del lavoro e dimostra come, attraverso l’esperienza diretta, la formazione possa davvero diventare realtà.