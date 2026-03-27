Irpinia, torna la neve a fine marzo: fiocchi su Montevergine e Laceno

Un risveglio decisamente invernale per l’Irpinia, dove nella giornata di oggi si registrano nuove nevicate, soprattutto nelle aree montane. A confermarlo sono anche gli aggiornamenti diffusi sui social dall’Osservatorio di Montevergine e dalla località Laceno.

All’Osservatorio di Montevergine la giornata si è aperta con i primi fiocchi di neve, sospinti da venti sostenuti provenienti da nord. Le condizioni meteo restano instabili e, nel corso delle ore, in particolare nel pomeriggio, non si escludono ulteriori fenomeni nevosi.

Situazione analoga sull’altopiano del Laceno, dove è stata segnalata una nevicata in atto. Le immagini mostrano un paesaggio imbiancato, con tetti e strade ricoperti da un sottile manto bianco, a conferma di una fase climatica che riporta l’inverno nel cuore della primavera.

Il ritorno del freddo è legato a correnti settentrionali che stanno interessando l’intero territorio, determinando un brusco calo delle temperature e condizioni di marcata instabilità.

Un quadro meteo che si inserisce perfettamente nel periodo dei cosiddetti “Giorni della Vecchia”, tradizionalmente associato a improvvisi colpi di coda dell’inverno proprio negli ultimi giorni di marzo.

L’attenzione resta alta soprattutto nelle zone interne e montane, dove le precipitazioni nevose potrebbero continuare anche nelle prossime ore.