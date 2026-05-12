Lacedonia, nonna Carmelinda porta in spalla la Madonna delle Grazie: ha 106 anni

LACEDONIA – Un’immagine che ha emozionato un’intera comunità. Anche quest’anno, in occasione della tradizionale processione dedicata alla Madonna delle Grazie, la signora Carmelinda Zichella ha voluto partecipare in prima persona portando in spalla la statua sacra.

Fin qui nulla di insolito, se non fosse per un dettaglio straordinario: nonna Carmelinda ha ben 106 anni.

Durante la processione svoltasi domenica scorsa a Lacedonia, la donna ha dimostrato ancora una volta una forza d’animo e una vitalità che hanno colpito tutti i presenti. Un gesto di fede, devozione e attaccamento alle tradizioni che da anni accompagna la comunità locale.

Conosciuta e amata da tutti in paese, nonna Carmelinda è considerata un simbolo di energia, simpatia e umanità. Nonostante l’età, continua a partecipare attivamente ai momenti più sentiti della vita religiosa e sociale del territorio, regalando sorrisi e grande emozione.

Le immagini della processione hanno rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo affetto e commenti di stima da parte di tantissime persone.

La notizia e le foto sono state diffuse da Enzo Costanza attraverso la pagina “Ci Vuole Costanza”.