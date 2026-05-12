Grottaminarda, il 23 maggio inaugura la Biblioteca Comunale “Osvaldo Sanini”

GROTTAMINARDA – Un nuovo spazio dedicato alla cultura, alla lettura e alla valorizzazione della memoria collettiva. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 17:00, presso il Castello d’Aquino in via Castello 1, si terrà la cerimonia inaugurale della Biblioteca Comunale “Osvaldo Sanini”.

L’iniziativa rappresenta un momento importante per la comunità di Grottaminarda e per tutto il territorio irpino, con l’obiettivo di restituire ai cittadini un luogo di aggregazione culturale e crescita sociale.

Il programma della giornata prevede il taglio del nastro inaugurale, la visita della biblioteca e una serie di interventi istituzionali e culturali. A portare i saluti sarà il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera.

Previsti inoltre gli interventi della consigliera alla cultura Marilisa Grillo, della direttrice del Museo Antiquarium “F. Buonopane” Luana Vitale, del funzionario della Soprintendenza ABAP Lorenzo Mancini, della vicepresidente della Commissione Istruzione e Cultura della Regione Campania Francesca Amiramte e dell’assessore regionale alla cultura e agli eventi Onofrio Cutaia.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Monica De Benedetto, mentre le conclusioni saranno affidate ad Anna Orlando, critica d’arte, che interverrà con un approfondimento dedicato a “Van Dyck. Il Genio Europeo”.

L’evento punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio, rilanciando la biblioteca comunale come punto di riferimento per studenti, appassionati di lettura e cittadini.