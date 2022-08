La pioggia mette in ginocchio l’area baianese e il nolano

Un’ora di pioggia intensa mette in ginocchio l’Irpinia e il nolano. La prima vera pioggia dell’estate dopo tanti giorni di siccità mette a dura prova il territorio. Pioggia abbondante nel mandamento baianese dove la Nazionale delle Puglie è diventata come capita spesso un fiume. Disagi particolare sull’arteria tra Monteforte e Mugnano, e qualche disagio tra Sperone e il Purgatorio di Avella, con molte auto bloccate e impantanate in particolare a Monteforte. Problema che è ormai si ripresenta sempre ad ogni pioggia per la mancanza di una adeguata rete fognaria. Nessuno dei sei comuni è stato risparmiato dagli effetti della perturbazione ampiamente prevista dalla protezione civile che aveva diramato un allerta gialla per oggi.

Disagi anche nel Nolano e in particolare nella Città dei Gigli dove diverse sono state le strade allagate e sottopassaggi impraticabili in alcuni casi con auto bloccate dall’acqua. Disagi già visti in passato che purtroppo non trovano soluzione. Diverse le chiamate di emergenze ai Vigili del Fuoco e forze di polizia.