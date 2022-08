Monteforte Irpino devastata dal maltempo, danni ingenti e persone messe in salvo. Il sindaco mette in guardia

La pioggia di questo pomeriggio che sì è abbattuta sulla nostra regione ha causato notevoli danni a Monteforte Irpino, dove già qualche anno fa venne devastata da un altra pioggia simile. Un fiume di fango ha perfino trascinato le auto causando ingenti danni. Il primo cittadino del paese, Costantino Giordano mette in guardia i propri cittadini. “Mi raccomando – scrive su Facebook – la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e in via Nazionale. Prudenza”. La parte più colpita il centro storico, già piegato da un’alluvione nel settembre del 2020. All’opera Vigili del Fuoco e volontari: sono cinque le persone tratte in salvo, evacuati i piani alti mentre quelli bassi sono totalmente allagati. Fortunatamente non si contano feriti.