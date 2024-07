La Festa della Madonna del Carpinello a Visciano: Un Tripudio di Tradizione e Devozione. I fuochi d’artificio

La festa in onore della Madonna del Carpinello 2024 a Visciano si è svolta con grande entusiasmo, culminando ieri nei tradizionali fuochi pirotecnici accesi in via Liveri. Questa strada, situata dietro il Santuario e il parcheggio che conduce ai territori di Liveri e Marzano di Nola, è stata il palcoscenico perfetto per i giochi di luce che hanno illuminato il cielo serale. La festa della Madonna del Carpinello è un evento annuale molto sentito dagli abitanti di Visciano. Ogni anno, i devoti si riuniscono per celebrare la Madonna con processioni, messe solenni e momenti di preghiera oltre a spettacoli musicali. Quest’anno sul palco di piazza Lancellotti si sono esibiti cantanti come Rocco Hunt, Franco Ricciardi, Gigi Finizio.

I fuochi pirotecnici sono uno degli elementi più attesi della festa. Quest’anno, gli spettacolari giochi di luce sono stati accesi in via Liveri, offrendo uno spettacolo mozzafiato ai partecipanti. Le esplosioni di colore hanno incantato grandi e piccini, rendendo omaggio alla Madonna in modo visivamente impressionante. Oltre ai momenti religiosi, la festa è anche un’occasione di ritrovo per la comunità. Bancarelle, giochi per bambini hanno animato le strade di Visciano, creando un’atmosfera di gioia e condivisione. È un momento in cui tradizione e modernità si incontrano, permettendo a vecchie e nuove generazioni di celebrare insieme.

La festa della Madonna del Carpinello continua a essere un punto di riferimento per i visciansesi e per i visitatori dei comuni limitrofi. La partecipazione crescente testimonia l’importanza di mantenere vive queste tradizioni, che rafforzano il senso di appartenenza e identità della comunità. La festa è un perfetto connubio di fede, tradizione e spettacolo, un evento che ogni anno rinnova la devozione e l’orgoglio di un’intera comunità.