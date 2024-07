Rosario Miraggio si Trasforma in Cupido: Proposta di Matrimonio a Sorpresa durante il Concerto di San Giacomo a Pollena Trocchia

La serata del 26 luglio 2024 a Pollena Trocchia è stata una di quelle che rimarranno per sempre nei cuori dei presenti. Durante la “Festa di San Giacomo”, una delle manifestazioni più attese dell’anno, il noto cantante neomelodico Rosario Miraggio ha trasformato un normale concerto in un evento indimenticabile grazie a una romantica proposta di matrimonio.

Migliaia di persone si erano radunate per ascoltare le melodie e le canzoni appassionate di Rosario Miraggio, che da anni incanta il suo pubblico con la sua voce e il suo carisma. L’atmosfera era già carica di emozioni quando, a metà concerto, il cantante ha fatto un annuncio speciale.

“Sapete, amici miei,” ha detto Rosario con un sorriso, “questa sera è una serata molto speciale per qualcuno qui tra il pubblico. C’è una persona che vuole fare una dichiarazione importante.”

Le luci del palco si sono abbassate leggermente, e un fascio di luce ha illuminato Giuseppe, un giovane visibilmente emozionato, che si è avvicinato al palco. Il pubblico ha trattenuto il fiato mentre Giuseppe, con il cuore in gola, prendeva il microfono dalle mani di Rosario Miraggio.

“Monica,” ha iniziato Giuseppe, cercando lo sguardo della sua amata. “Da quando ti ho incontrata, la mia vita è cambiata. Sei la mia luce, il mio amore, il mio tutto. Non posso immaginare il mio futuro senza di te.”

A questo punto, il silenzio nel pubblico era totale, tutti gli occhi erano puntati su Giuseppe e Monica. Con un gesto dolce e deciso, Giuseppe si è inginocchiato, tirando fuori un anello scintillante.

“Monica, vuoi sposarmi?”

Un momento di silenzio carico di tensione, seguito da un fragoroso applauso e urla di gioia quando Monica, con le lacrime agli occhi e un sorriso raggiante, ha risposto con un commosso “Sì!”

Rosario Miraggio, visibilmente commosso anche lui, ha ripreso il microfono e ha dedicato alla coppia la canzone “Un amore così grande”, cantandola con una passione e un’emozione che hanno fatto scendere qualche lacrima anche tra il pubblico.

Il concerto è proseguito in un clima di festa e amore, con il pubblico che ha cantato e ballato fino a tarda notte, ma tutti sapevano che il momento clou della serata era stato quel dolce atto d’amore, immortalato dai cellulari e dai cuori di tutti i presenti.

(Francesco Piccolo)