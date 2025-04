Italia nella Morsa del Maltempo: Temporali e Grandine, Crollo Termico anche al Sud

Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa provocherà un rapido peggioramento delle condizioni meteo in Italia a partire da domenica 6 aprile. Dopo un sabato caratterizzato da bel tempo e temperature sopra la media, il clima cambierà bruscamente, con l’arrivo di piogge, temporali e locali grandinate su diverse regioni.

Il weekend inizierà all’insegna del sole e del primo caldo primaverile, ma da domenica l’atmosfera subirà un netto cambio di rotta. Il fronte freddo, sfondando sull’Italia, innescherà una forte instabilità, tipica della stagione. I fenomeni, però, non interesseranno l’intera giornata: come spesso accade in primavera, si tratterà di temporali a carattere intermittente, con rapide schiarite anche a breve distanza dagli eventi piovosi.

Le condizioni favorevoli, come il riscaldamento dei bassi strati atmosferici e l’elevata umidità, contribuiranno allo sviluppo di celle temporalesche di notevole intensità, alte fino a 8-10 chilometri. Tali sistemi potranno generare grandine con chicchi di 2-3 centimetri e raffiche di vento oltre i 60 km/h. Le aree più esposte saranno le regioni del Centro-Sud, in particolare Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e Campania, con coinvolgimento parziale anche del Nord-Est.

Parallelamente al maltempo, si assisterà a un deciso calo delle temperature. L’arrivo dei venti di Bora e successivamente di Grecale provocherà un abbassamento termico anche di 8-10 gradi rispetto ai valori raggiunti sabato, riportando gran parte del Paese in un contesto quasi invernale.

La fase instabile e più fredda proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana, con condizioni meteo ancora incerte e temperature inferiori alla media. Tra un rovescio e l’altro, non mancheranno comunque momenti soleggiati, in un’alternanza che ben rappresenta la tipica variabilità primaverile.

In definitiva, dopo un sabato di sole e tepore, domenica segnerà una svolta con piogge, temporali e un netto calo termico. Una situazione destinata a protrarsi anche nei giorni successivi, con nuove perturbazioni in arrivo.