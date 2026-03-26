Meteo Irpinia, torna il freddo: piogge diffuse e neve oltre i 700 metri

L’Irpinia torna a fare i conti con condizioni meteo tipicamente invernali. Il territorio è infatti interessato da una circolazione di aria fredda e instabile che, almeno fino a sabato, continuerà a determinare precipitazioni e un generale calo delle temperature.

Per la giornata di oggi, venerdì 27 marzo 2026, sono previste condizioni di cielo molto nuvoloso su gran parte della provincia, con piogge intermittenti che potranno risultare più intense nelle aree a ridosso del foggiano e lungo la fascia dei Monti Picentini.

Attenzione anche alla neve, che potrà fare la sua comparsa a partire dai 700-900 metri di altitudine, con possibili sconfinamenti a quote leggermente inferiori nelle prime ore del mattino.

Le temperature sono attese in ulteriore diminuzione, contribuendo a riportare un clima decisamente più rigido rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali, con possibili rinforzi locali, accentuando la sensazione di freddo.

Un quadro che conferma il colpo di coda dell’inverno in linea con il periodo dei cosiddetti “Giorni della Vecchia”, con condizioni di instabilità che accompagneranno il territorio ancora per le prossime ore.