Italia, cercatore di funghi 73enne disperso e ritrovato nei boschi di Montella

MONTELLA — Si è conclusa positivamente la vicenda dell’uomo di 73 anni che, nella giornata di venerdì, si era perso nei boschi di Montella durante un’escursione alla ricerca di funghi.

Partito all’alba insieme al nipote, il pensionato si era addentrato nell’area montuosa di Chiavolella. Nel primo pomeriggio il nipote aveva fatto ritorno da solo al punto di partenza, senza riuscire più a rintracciare lo zio, e aveva dato l’allarme.

La segnalazione ha attivato un’imponente macchina dei soccorsi: i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i Carabinieri, con il supporto di un elicottero decollato da Pontecagnano, hanno battuto a lungo la zona boschiva.

Dopo ore di ricerche, l’uomo è stato individuato in un’area impervia ma accessibile. Stanco e provato, ma in condizioni discrete, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e non ha avuto bisogno di ricovero.

Determinante, sottolineano le autorità, la cooperazione tra le diverse forze impegnate sul campo. Il 73enne, lucido e riconoscente, ha ringraziato i soccorritori al momento del ritrovamento. Con sé aveva ancora il cesto di funghi raccolti, rimasto intatto.