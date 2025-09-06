Cusano Mutri si prepara alla Sagra dei Funghi: dal 19 settembre al 12 ottobre tra sapori, natura e innovazione

CUSANO MUTRI — L’autunno inizia con uno degli appuntamenti più attesi del Sannio: la Sagra dei Funghi di Cusano Mutri, in programma dal 19 settembre al 12 ottobre. Un evento che, da decenni, richiama migliaia di visitatori da tutta Italia per degustare specialità gastronomiche, scoprire le tradizioni locali e immergersi nella bellezza naturale del Matese.

La manifestazione propone un ricco calendario di stand, degustazioni, spettacoli e attività all’aria aperta, trasformando il borgo medievale in un centro pulsante di colori, profumi e musica.

Quest’anno, oltre al patrimonio culinario e culturale, c’è una novità sul fronte dell’organizzazione: il Comune ha introdotto una nuova applicazione per la prenotazione dei parcheggi, pensata per agevolare l’arrivo dei visitatori. Con pochi click è possibile riservare il proprio posto auto ed evitare attese, così da godersi la festa in totale serenità.

La Sagra dei Funghi non è solo un’occasione per assaporare piatti tipici a base di porcini e altre varietà locali, ma anche un’esperienza che unisce gastronomia, folklore e paesaggio, rendendo Cusano Mutri una meta d’autunno imperdibile.