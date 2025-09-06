Napoli, scontri tra parcheggiatore abusivo e carabinieri: arrestato un 59enne

NAPOLI — Un ordinario controllo notturno nel centro di Napoli si è trasformato in un episodio di violenza che ha portato all’arresto di un uomo già noto alle autorità. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato un 59enne, identificato come A.G., mentre svolgeva l’attività illecita di parcheggiatore abusivo lungo corso Meridionale.

Sottoposto in passato a un Dacur — il cosiddetto “daspo urbano” che vieta la frequentazione di specifiche aree cittadine — l’uomo ha reagito con insulti e minacce al momento del controllo. La situazione è rapidamente degenerata quando, secondo quanto riferito, ha aggredito fisicamente i militari.

Con difficoltà i carabinieri sono riusciti a trasferirlo in caserma, dove l’uomo avrebbe proseguito nella condotta violenta, arrivando a danneggiare alcuni arredi interni. Due militari hanno riportato lesioni e sono stati medicati presso l’ospedale del Mare.

Il 59enne, arrestato con le accuse di resistenza, minaccia, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento, è ora in attesa di giudizio.

L’episodio, avvenuto poche ore dopo un agguato armato a Fuorigrotta che ha visto un pregiudicato ferito da colpi d’arma da fuoco, mette ancora una volta in luce le tensioni quotidiane che le forze dell’ordine affrontano nella città partenopea.