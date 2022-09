Irpiniambiente Spa, presentate 38 candidature per il ruolo di amministratore unico. Il presidente Buonopane ha indicato il dottore Claudio Crivaro

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, a seguito dell’istruttoria amministrativa eseguita dagli uffici dell’Ente, ha individuato il dottore Claudio Crivaro per ricoprire l’incarico di nuovo amministratore unico di Irpiniambiente Spa.

La nomina sarà formalizzata nel corso dell’assemblea della società, che è stata convocata per sabato prossimo 1 ottobre.

Nella giornata di lunedì scorso, 26 settembre, è scaduto l’avviso manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature. Sono state proposte 38 candidature, 5 delle quali sono state escluse perché non in linea con i requisiti richiesti.

Dopo un’attenta valutazione dei curricula, il presidente Buonopane – a seguito dell’effettuazione di colloquio – ha indicato il dottore Crivaro che ha confermato la propria disponibilità.

Claudio Crivaro, 55 anni di Napoli, è dottore commercialista.

E’ componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione P.A. Domani.

Fino allo scorso gennaio è stato amministratore delegato dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli (Asia Napoli), società in house del Comune di Napoli, esercente attività di igiene urbana, che serve un bacino di oltre un milione di abitanti e conta circa 1.500 dipendenti.

Tra gli altri incarichi, ha ricoperto il ruolo di consulente dirigenziale in materia contabile e tributaria dell’Ente d’Ambito Napoli 3 – Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3, esercente attività in materia ambientale; Soggetto liquidatore del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, esercente attività di igiene urbana; Amministratore Unico della Quarto Multiservizi Spa, società in house del Comune di Quarto (Na), per la gestione dell’Igiene Urbana e Raccolta Differenziata, Servizio Idrico, Servizio manutenzione verde e Servizi Cimiteriali; Componente della Giunta Esecutiva Federale e del Consiglio Direttivo Ambiente di Utilitalia – Federazione delle Imprese energetiche, idriche, ambientali.