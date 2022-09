Insegnante ucciso in una scuola del Napoletano

Marcello Toscano, 64 anni, il cui corpo è stato trovato ieri sera verso le 22.30 a Melito di Napoli, all’interno del perimetro della scuola media Marino Guarano è stato ucciso a coltellate. Il figlio del docente di sostegno si è presentato ieri sera nella caserma dei carabinieri di Mugnano per fare la denuncia di scomparsa, le forze dell’ordine avevano immediatamente le ricerche.

Intorno alle 21.30 la figlia dell’uomo ha individuato la macchina del padre nei pressi della scuola e ha chiamato in caserma, sempre a Mugnano. I militari della stazione locale sono quindi arrivati sul posto, hanno fatto aprire i cancelli dai custodi e sono entrati da soli nel perimetro dell’istituto.

Hanno ispezionato tutti i locali, interni ed esterni e trovato il corpo in un’aiuola. Per ricostruire i fatti e individuare gli autori dell’omicidio i carabinieri hanno già acquisito diverse immagini dalle telecamere presenti in zona.