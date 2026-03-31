Irpinia imbiancata, paesaggi incantati dopo la neve: scenari da cartolina (foto)

Una giornata dal sapore pienamente invernale quella vissuta in Irpinia, dove nelle ultime ore un’intensa ondata di maltempo ha riportato la neve anche a quote collinari, imbiancando paesi, montagne e paesaggi.

Dalle immagini arrivate dal territorio si osservano strade, abitazioni e campagne completamente ricoperte da uno spesso manto bianco. In alcune zone, come Montemarano, la neve ha trasformato il paese in uno scenario suggestivo, con accumuli visibili su tetti, alberi e arredi urbani.

Nel pomeriggio, il Terminio si è presentato in tutta la sua veste invernale, regalando uno spettacolo mozzafiato tra boschi innevati e panorami completamente imbiancati.

Nevicate abbondanti tra Partenio e Laceno

Secondo quanto riportato dagli aggiornamenti meteo e dalle webcam, durante la notte i fenomeni nevosi si sono spinti fino a quote più basse del previsto, raggiungendo anche aree collinari.

A Lago Laceno si registrano accumuli tra i 15 e i 20 centimetri, con temperature intorno allo zero e vento quasi assente. Ancora più significativa la situazione nelle aree montane del Partenio, dove si segnalano oltre 20 centimetri tra Montevergine e l’Oasi di Pannarano.

All’Oasi WWF “Montagna di Sopra” di Pannarano il quantitativo di neve fresca è ormai prossimo ai 30 cm (siamo a 29.0, per la precisione). Dalla mezzanotte, il quantitativo di precipitazione complessiva è di ben 46.7 mm ed è destinato a crescere ulteriormente.

I fiocchi di neve si spingono sin verso gli 800-900 m. All’Osservatorio e sui crinali, la precipitazione nevosa è accompagnata venti burrascosi, che superano i 50 nodi. All’Osservatorio continua a nevicare, seppur debolmente, in un contesto caratterizzato da venti burrascosi da nord-est. Il quantitativo di neve al suolo, anche complice il forte vento, è rimasto pressoché invariato ed è dunque di 23 cm.

All’Oasi di Pannarano, invece, il manto nevoso ha raggiunto i 25 cm.

Le precipitazioni, nelle prossime ore, subiranno una graduale intensificazione sino a diventare intense nel corso della prossima notte, quando alcuni modelli ad area limitata a prevedono fino a 80-100 mm di acqua liquida equivalente in 6 ore.

Le immagini provenienti dalle postazioni in quota mostrano boschi completamente innevati e una visibilità ridotta a causa della fitta nevicata.

Disagi e attenzione alla viabilità

La neve ha inevitabilmente causato disagi, soprattutto alla circolazione stradale. Le autorità ricordano l’obbligo di dotazioni invernali per chi si mette in viaggio nelle aree interessate dal maltempo.

In alcune zone si registrano rallentamenti e difficoltà negli spostamenti, mentre il freddo e le condizioni meteo avverse continuano a rendere complicate anche le operazioni di intervento.

Uno spettacolo della natura

Accanto ai disagi, però, non mancano le immagini spettacolari: montagne imbiancate, borghi avvolti nel silenzio della neve e paesaggi che riportano l’Irpinia a un’atmosfera tipicamente invernale, nonostante il calendario indichi ormai la primavera.

📸 Foto: Osservatorio di Montevergine, laceno.net e Info Irpinia

La situazione resta in evoluzione, con precipitazioni ancora presenti su gran parte del territorio. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sulle condizioni meteo e sull’eventuale aumento della quota neve.