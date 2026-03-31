MONTEVERGINE NELLA NEVE, KO I RIPETITORI RAI: DISAGI IN IRPINIA E SANNIO

Disagi per la ricezione del segnale televisivo in diverse aree dell’Irpinia e del Sannio a causa del maltempo che ha colpito il Partenio. I ripetitori Rai installati a Montevergine risultano infatti fuori uso dopo l’intensa nevicata che nelle ultime ore ha superato i 30 centimetri di accumulo.

La situazione sta creando problemi soprattutto nella provincia di Avellino, dove in molte zone il segnale televisivo è assente o fortemente disturbato. Disservizi segnalati anche in alcune aree della provincia di Benevento.

A preoccupare i cittadini è anche la possibilità di non riuscire a seguire la partita della Nazionale, prevista nelle prossime ore. I tecnici Rai sono già al lavoro per ripristinare il servizio, ma le operazioni risultano particolarmente difficili a causa delle condizioni meteo ancora avverse, con neve fitta e visibilità ridotta.

Nel frattempo, per ovviare al problema, è possibile seguire i programmi Rai attraverso l’app RaiPlay oppure sul canale 101 della piattaforma Sky.

Le segnalazioni da parte dei cittadini continuano ad arrivare da diversi comuni: si invita la popolazione a comunicare eventuali disservizi nelle proprie zone per monitorare l’evoluzione della situazione.