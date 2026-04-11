Incidente mortale a Bagnoli (NA), auto in fiamme dopo lo schianto: la denuncia dei residenti

Tragedia nella notte a Napoli, nella zona di Bagnoli, dove un violento incidente stradale ha provocato la morte di una persona. L’episodio è avvenuto in via Coroglio, arteria già più volte al centro di segnalazioni per l’elevata pericolosità.

A rilanciare la notizia è stato il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui social la segnalazione di alcuni cittadini del quartiere. Secondo quanto riferito, un’auto, una Mercedes presa a noleggio, sarebbe uscita di strada andando a schiantarsi contro alcuni pali, abbattendone più di uno, per poi prendere fuoco.

Sempre secondo le testimonianze raccolte, a bordo del veicolo ci sarebbero stati giovani, presumibilmente minorenni. L’impatto è stato violentissimo e, a causa delle fiamme, l’auto sarebbe risultata completamente distrutta, rendendo difficoltose anche le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a chiudere temporaneamente la strada al traffico. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli investigatori.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale lungo via Coroglio, dove – denunciano i residenti – soprattutto nei fine settimana si registrano situazioni di pericolo legate all’alta velocità.

Dalla zona arriva un appello chiaro: installare dissuasori come dossi rallentatori, attraversamenti pedonali rialzati e sistemi di controllo della velocità per evitare che simili tragedie possano ripetersi.

Una vicenda drammatica che, oltre al dolore per la vittima, pone ancora una volta l’attenzione sulla necessità di interventi concreti per garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine.