Ariano Irpino, il Frangipane tra le eccellenze regionali: premiato per la promozione della salute sul lavoro

L’ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino si conferma tra le realtà più virtuose della sanità campana, distinguendosi per l’attenzione alla salute e al benessere nei luoghi di lavoro.

Il presidio sanitario del Tricolle ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Regione Campania nell’ambito del programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, inserito nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 e ispirato al modello internazionale Workplace Health Promotion.

Un attestato che premia l’impegno concreto dell’ospedale nella promozione di stili di vita sani e nella diffusione di buone pratiche organizzative, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei lavoratori e, di conseguenza, anche dei servizi offerti ai cittadini.

Il Frangipane si è distinto in particolare per le iniziative rivolte alla prevenzione, alla tutela della salute dei dipendenti e alla creazione di un ambiente di lavoro più sano, attento e sostenibile.

Un risultato che rappresenta non solo un riconoscimento istituzionale, ma anche un segnale positivo per l’intero territorio irpino, che può contare su una struttura sanitaria capace di coniugare qualità delle cure e attenzione al benessere interno.

Un traguardo che conferma il ruolo centrale dell’ospedale di Ariano Irpino nel panorama sanitario regionale e che valorizza il lavoro quotidiano di medici, infermieri e personale tutto.