Incendio Torre le Nocelle (AV) del 9 ottobre, risultati monitoraggio inquinanti atmosferici

Sono in corso le indagini dell’Arpa Campania avviate in seguito all’incendio divampato lo scorso 9 ottobre in un’area di deposito in località Campoceraso nel Comune di Torre le Nocelle (Av). Si rimanda al precedente comunicato diffuso lo scorso 10 ottobre per un quadro completo delle attività svolte finora dall’Agenzia in relazione a tale evento.

Sono disponibili i risultati relativi al campionamento, eseguito nell’arco di 24 ore e concluso l’11 ottobre, effettuato con un campionatore ad alto volume, collocato nei pressi del luogo dell’incendio, allo scopo di misurare la concentrazione di diossine e furani dispersi in atmosfera. È risultata una concentrazione di PCDD/PCDF (diossine e furani) inferiore al limite di quantificazione della metodica utilizzata.

Analoghi risultati provengono dal monitoraggio effettuato con il laboratorio mobile, in funzione dallo scorso 10 ottobre, il quale (dati aggiornati a questa mattina) ha continuato a registrare per tutti i parametri monitorati valori inferiori ai limiti di legge.

Gli ulteriori risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.