“Italia Vincente”, l’iniziativa di Fratelli d’Italia arriva ad Avellino

Con particolare piacere rinnovo l’appuntamento ad Avellino per la seconda giornata regionale campana di “Italia Vincente”, l’iniziativa con la quale i Gruppi Parlamentari di Fratelli d’Italia si sono impegnati a rappresentare al territorio i traguardi raggiunti dall’Esecutivo di Giorgia Meloni e raccontare alla pubblica opinione la portata del lavoro che ha consentito la ripartenza economica e sociale della Nazione.

Domenica 22 ottobre, all’Hotel de La Ville, a partire dalle 09.00, si ritroveranno nuovamente gli iscritti ed i simpatizzanti di FDI insieme all’ intera deputazione parlamentare del Partito, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore che viene attribuito alla nostra provincia. Atteso l’intervento del viceministro degli Affari Esteri, on. Edmondo Cirielli che relazionerà sull’attualissimo tema del Piano Mattei e sulle macrotematiche della politica estera del Governo.

Concluderà i lavori, in video collegamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, l’on. Giorgia Meloni.

Un mese fa, il 23 settembre, per la prima giornata della iniziativa, il Partito ha raccolto una presenza formidabile per qualità e quantità , che non solo ci conforta ma oltremodo ci responsabilizza: è evidente che attorno al progetto politico di Giorgia Meloni cresca una forza politica sempre più rappresentativa di consenso, ed è per questo che le classi dirigenti ed il ceto politico del Partito devono caricarsi maggiormente di dedizione e radicamento. La stagione congressuale appena principiata avverte quindi su di sé l’onere di rappresentare, con impegno e costanza, una stagione di militanza autenticamente in grado di essere all’altezza della sfida dei tempi e del ruolo di primo Partito degli Italiani.

L’appuntamento di Avellino conferma l’attenzione di Fratelli d’Italia per le aree interne della regione Campania, che pagano l’assoluta mancanza di una visione e di una prospettiva da parte del governatore De Luca.

Il Coordinamento Regionale di Fratelli d’Italia, per la seconda volta in mese, dopo l’enorme successo della campagna tesseramento che ha visto superare le 23.000 adesioni, rilancia, da Avellino, la partita per i territori, per una prossima stagione di governo della Regione e degli Enti Locali, finalmente in sintonia con il convincimento diffuso della Nazione che ha premiato e continua a premiare la leadership di Giorgia Meloni.

INES FRUNCILLO

Vice commissario Provinciale Fratelli d’Italia Avellino