Inaugurata la Statua di San Guglielmo a Mercogliano per il IX Centenario dell’Abbazia di Montevergine

Durante la mattinata di oggi 21 giugno, presso la rotonda situata all’incrocio tra via Loreto, via Ramiro Marcone e via Nicola Santangelo a Mercogliano, l’Abate di Montevergine sua Eccellenza Riccardo Guariglia, ha benedetto la statua di San Guglielmo donata dall’Ente Provincia di Avellino, in occasione del IX Centenario di fondazione dell’Abbazia.

Sono stati presenti, il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, autorità civili, militari e religiose, tra cui anche il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Ing. Mario Bellizzi, e la partecipazione straordinaria degli abati della Congregazione Benedettina sublacense cassinese della Provincia Italiana che, in questi giorni, sono in capitolo provinciale a Montevergine.

La Statua di San Guglielmo è stata realizzata dall’artista irpino Silvano Muollo, autore di altre importanti opere come il bassorilievo in bronzo per Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, conservata nella Città del Vaticano, le statue in bronzo raffiguranti S. Pio da Pietrelcina collocate a San Giovanni Rotondo e all’Ospedale Moscati di Avellino.