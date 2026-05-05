Il Partito Liberaldemocratico sostiene Laura Nargi: “Il progetto più autentico per Avellino”

ll Partito Liberaldemocratico di Avellino sosterrà il progetto civico di Laura Nargi, candidata a sindaco di Avellino alle prossime elezioni del 24 e 25 maggio 2026.

Abbiamo deciso di sposare il progetto di Laura Nargi, ritenendolo il più autentico tra quelli presentati alla città, essendo fatto di persone e non di soli numeri.

Si tratta, dell’unico progetto che può garantire continuità amministrativa a beneficio di Avellino e degli avellinesi.

Il nostro capoluogo non può correre il rischio di avere, ancora una volta, un’amministrazione ferma, divisa e incapace di dare risposte concrete. È arrivato il momento di superare divisioni sterili e personalismi, rimettendo al centro la città e i cittadini.

La proposta politica di Laura Nargi inoltre non è fatta di slogan, ma di proposte concrete, tutte riscontrabili e verificabili e che hanno al centro la trasparenza, il welfare sociale e l’innovazione tecnologica:

Punto 1: una web app per una maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini;

Punto 2: il libro degli impegni, con il quale i cittadini potranno verificare lo stato dei programmi;

Punto 3: i distretti del commercio;

Punto 4: il consiglio di quartiere;

Punto 5: riqualificazione e sicurezza degli spazi verdi;

Punto 6: welfare di prossimità;

Punto 7: taxi sociale per le persone in difficoltà;

Punto 8: sportello contro la violenza di genere;

Punto 9: trasporti (collegamento ferroviario con Salerno, Napoli ed alta velocità)

Il Partito Liberaldemocratico c’è, con lo spirito di chi vuole unire e costruire, e non dividere, con la convinzione che Avellino meriti di più e che questo sia il momento di dimostrarlo, attraverso un approccio liberale, moderato e riformatore, con particolare attenzione all’efficientamento della spesa.

Comunicato a firma del Segretario provinciale del PLD – Avv. Salvatore Pastore