NON E’ PIU’. Ottaviano in lutto per la scomparsa di Antonio Ferraro: il cordoglio della comunità

A darne il triste annuncio sono i figli Vincenzo, Domenico, Elvira e don Tommaso, il genero Giovanni Tafuro, le nuore Rosalia Annunziata e Franca Paradiso, la sorella Maria, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti e tutti i parenti, che ne ricordano con affetto la vita e i valori.

Le esequie si terranno il 6 maggio alle ore 16.00, con partenza dalla casa dell’estinto in via Romani per poi proseguire presso la Parrocchia Immacolata in località Piazzolla.

La redazione di Binews, si unisce al dolore della famiglia Ferraro, rivolgendo un pensiero particolare a don Tommaso Ferraro, parroco della chiesa Mater Dei e amministratore della parrocchia Santissimo Rosario e Corpo di Cristo di Palma Campania.

La comunità si stringe attorno ai familiari in questo momento di lutto, nel ricordo di una persona che ha lasciato un segno umano profondo nel territorio.