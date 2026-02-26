AVELLA. Il Circolo Culturale Nicola Pugliese promuove “La metà luminosa” di Romano Pescione alla Mondadori Point di Avella

Dopo aver ospitato nella sala Alvarez lo storico Avagnano e dopo aver incontrato il giornalista e scrittore Stefano Cortese nella sede sociale del M.A.SC.I. 2, il Circolo Culturale Nicola Pugliese ha promosso nella sede della Mondadori Point di Avella, ieri sera, l’autore Romano Pescione. Quest’ultimo ha lavorato e prodotto dopo mesi di lavoro nell’anno 2024 il testo dal titolo ” la metà luminosa “, una raccolta di racconti che hanno come artefici personaggi tratti dalla creatività di un uomo, che ha dichiarato ” ……..ho sentito il bisogno di scrivere, per il piacere di mettere nell’attenzione del lettore, figure di uomini e donne presi in contesti fantastici….”. La platea degli astanti ha prodotto una serie di osservazioni e riflessioni nel confronto didattico con il Pescione, che hanno avuto nel desiderio della relazione culturale un comune denominatore.

In molti hanno plaudito alla iniziativa dello scrittore locale, che ha avuto il coraggio di essere in controtendenza con tutti i suoi coetanei e alla scrittura creativa hanno scelto filoni vitali vicini alla indolenza, alla pigrizia, alla mancanza di impegni, al sentirsi realizzati solo per stare ” contro ” qualcuno o qualcosa. I responsabili del Circolo Culturale hanno anticipato la programmazione di un futuro incontro, che abbia come oggetto l’autore Antonio Vecchione, ben noto per alcuni iscritti afferenti al territorio del baianese.

Pellegrino Palmieri

Domenico Salvi

Vincenzo Serpico