Quadrelle – Biagio Ferrara non sarà candidato alle prossime amministrative

‌Con senso di responsabilità e piena consapevolezza, comunico che, in occasione delle prossime elezioni comunali, ho deciso di non presentare la mia candidatura.

Si tratta di una scelta autonoma, ponderata e definitiva, che nasce da una valutazione attenta del momento politico e personale.

Il mio legame con il territorio, così come l’impegno civile che mi ha sempre contraddistinto, restano immutati. Continuerò a seguire con attenzione e partecipazione le dinamiche della nostra comunità, nel rispetto dei valori in cui credo.

Colgo l’occasione per precisare, con la massima chiarezza, che non autorizzo alcuno ad utilizzare il mio nome, la mia immagine o a rilasciare dichiarazioni a mio nome per la pubblicazione su organi di stampa, social network o qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Ogni comunicazione a me attribuita che non provenga direttamente dalla sottoscritto deve ritenersi priva di fondamento.

Ringrazio quanti mi hanno manifestato stima e fiducia e auguro a tutti i protagonisti di questa competizione elettorale un confronto corretto, trasparente e orientato esclusivamente al bene della collettività.

Con immutata considerazione,

Biagio Ferrara