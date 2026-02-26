Napoli, test convincente: 4-0 al Giugliano e segnali positivi per Conte

Doppietta di Lukaku, a segno anche Hojlund ed Elmas. Buone indicazioni in vista del Verona, Anguissa torna a lavorare in gruppo.

Seduta intensa e indicazioni importanti per il Napoli, che nel pomeriggio di ieri ,mercoledì 25 febbraio ha disputato un allenamento congiunto contro il Giugliano, chiuso con un netto 4-0 a favore degli azzurri.

La squadra di Conte ha mostrato brillantezza e concretezza, trovando la via del gol con una doppietta di Lukaku, a cui si sono aggiunte le reti di Hojlund ed Elmas. Un test utile per mettere minuti nelle gambe e affinare i meccanismi in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Le due squadre si sono ritrovate in campo a distanza di poche settimane dall’ultimo confronto, confermando una collaborazione che permette a entrambe di mantenere alto il ritmo partita. Per il Napoli, l’obiettivo è arrivare al meglio alla trasferta contro il Verona, in programma sabato 28 febbraio alle ore 18:00.

Buone notizie anche sul fronte infermeria: Frank Anguissa ha svolto parte del lavoro con il gruppo, segnale incoraggiante in vista di un possibile rientro tra i convocati già per la prossima gara di campionato.

Dall’altra parte, il Giugliano prosegue la propria preparazione in vista della sfida interna contro il Latina, in programma domenica 1° marzo alle 14:30 allo stadio De Cristofaro.

Un test che, al di là del risultato, conferma la crescita del Napoli e offre a Conte risposte utili in vista del finale di stagione.