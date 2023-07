GROTTAMINARDA. SPERA: «RIALZIAMOCI, SVEGLIAMOCI TUTTI INSIEME PER LA GRANDE SFIDA PER IL FUTURO DELLE NOSTRE TERRE».

Piattaforma logistica. Il Sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera, interviene sulle recenti dichiarazioni del Presidente di Confindustria Avellino Emilio De Vizia e chiede un’assemblea pubblica sul tema.

«Ho provato grande preoccupazione e rabbia leggendo le affermazioni del Presidente De Vizia, soprattutto pensando al giorno dell’ultimo incontro a Roma, l’incontro della speranza, della riparazione, dopo le continue ambigue dichiarazioni dei rappresentanti del Governo.

Al termine dell’incontro deluso come me e il Sindaco Franza, in un primo momento De Vizia fece le solite dichiarazioni di fuoco, poi mi telefonò per dissociarsi dalle dichiarazioni nostre, peraltro “ancora una volta tiepide”.

Avevamo messo in piedi un gruppo di lavoro importante e incisivo e da quel giorno è stato distrutto, e la scusa per distruggerlo è stata la mia irriverenza e intransigenza verso il Governo. Chiacchiere. Ho provato invano con contatti e continui articoli giornalistici a resuscitare il gruppo.

Ora tutti in vacanza, lo scippo confermato, e il Presidente De Vizia ha il coraggio di tuonare? Incredibile come si possano “inquinare i pozzi”.

Io ritengo ancora una volta di dover alzare la testa e chiamare tutti a raccolta ed in primis “l’uomo della provvidenza”. Svegliamoci!».