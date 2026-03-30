Grottaminarda, l’acqua al centro del dibattito: convegno di studi su tutela e valorizzazione del territorio

GROTTAMINARDA – L’acqua come risorsa fondamentale, bene prezioso da tutelare e valorizzare. Sarà questo il tema al centro del convegno di studi in programma mercoledì 1 aprile 2026, alle ore 9:30, presso l’Hotel “Villa Regina” in via Piani.

L’iniziativa, che richiama il messaggio del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi – “Laudato si’, mi’ Signore, per sor’acqua, la quale è molto utile et humile et pretiosa et casta” – si propone come momento di riflessione sulla centralità dell’acqua per lo sviluppo sostenibile e per la salvaguardia del territorio.

Il convegno sarà anche dedicato alla figura e all’opera del prof. preside Vittorio Caruso, educatore e punto di riferimento per la comunità, con un focus sul valore educativo legato alla tutela delle risorse naturali.

Nel corso della mattinata interverranno rappresentanti delle istituzioni, amministratori locali, tecnici ed esperti del settore, tra cui il presidente della Regione Campania Roberto Fico, oltre ai referenti dell’Ente Idrico Campano e di Alto Calore Servizi. Previsti anche contributi di sindaci del territorio e professionisti impegnati nella gestione delle risorse idriche.

L’evento sarà inoltre occasione per la cerimonia di premiazione delle borse di studio destinate agli studenti di diversi comuni dell’area, tra cui Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, Flumeri, San Sossio Baronia, Villanova del Battista e Zungoli.

A moderare l’incontro sarà don Nicola Lanza, in un appuntamento che punta a unire istituzioni, scuola e comunità attorno a un tema cruciale come quello dell’acqua, risorsa indispensabile per il presente e per il futuro.