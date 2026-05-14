Mugnano – Compie gli anni Lucia Capriglione

“Oggi festeggiamo te e tutto quello che sei per noi.

Grazie per l’amore, la pazienza e la forza che ci hai sempre dato, anche nei giorni più difficili.

Ti auguriamo salute prima di tutto, serenità e tanti momenti felici da vivere insieme a noi.

Vogliamo che tu sappia che ogni tuo sorriso vale più di qualsiasi regalo, e che noi ci saremo sempre per te, come tu ci sei sempre stata per noi.

66 anni portati benissimo, e speriamo di festeggiarne tanti altri al tuo fianco.

Ti vogliamo un bene immenso”.

Oggi compie gli anni la signora Lucia Capriglione a lei giungono gli auguri da parte della famiglia. La redazione di Binews si associa.