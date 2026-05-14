Quadrelle ricorda Pietro Picariello: sabato l’inaugurazione della sala consiliare a lui dedicata.

QUADRELLE – Un momento di profonda emozione e memoria collettiva per l’intera comunità di Quadrelle. Sabato 16 maggio, alle ore 11, si terrà la cerimonia di inaugurazione della sala consiliare dedicata a Pietro Picariello, il vicesindaco scomparso prematuramente all’età di appena 38 anni mentre era ancora in carica.

L’iniziativa rappresenta un gesto simbolico ma carico di significato umano e istituzionale, voluto dall’amministrazione comunale per ricordare una figura che ha lasciato un segno importante nella vita politica e sociale del paese.

Pietro Picariello viene ricordato da molti come un amministratore appassionato, vicino ai cittadini e profondamente legato al territorio. La sua scomparsa aveva colpito profondamente l’intera comunità quadrellese, lasciando un vuoto umano e politico ancora oggi molto sentito.

Alla cerimonia prenderanno parte amministratori comunali, amici, familiari e i compagni di viaggio del suo percorso politico, che hanno condiviso con lui anni di impegno, idee e lavoro per il bene della comunità.

L’intitolazione della sala consiliare vuole essere non solo un omaggio alla memoria di Pietro Picariello, ma anche un modo per custodire nel tempo il ricordo del suo contributo amministrativo e del suo legame con Quadrelle.

La comunità è invitata a partecipare a un appuntamento che si annuncia particolarmente toccante e significativo, nel segno del ricordo, della gratitudine e dell’affetto verso una persona che continuerà a vivere nella memoria del paese.