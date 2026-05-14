Baiano, violento incidente sulla Nazionale delle Puglie: due feriti e auto contro un’abitazione

Un grave incidente stradale si è verificato a Baiano, lungo via Nazionale delle Puglie, nel tratto già noto per la sua pericolosità all’incrocio con via Prolungamento di via Malta, in passato che ha causato anche vittime. Nel violento impatto di questo pomeriggio sono rimaste coinvolte due automobili, che hanno riportato danni ingentissimi. Una delle vetture, dopo lo scontro, ha terminato la propria corsa contro il muro perimetrale di un’abitazione situata nelle immediate vicinanze.

I conducenti dei due veicoli sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presenti anche gli operatori dell’Anas, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, resa pericolosa dalla presenza di olio e detriti sull’asfalto, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione.